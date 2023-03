Rocheteau: «Mbappé capitano della Francia? Troppa fretta, c'era Griezmann...»

Dominique Rocheteau, ex giocatore della nazionale francese, ha parlato della scelta di scegliere Mbappé come capitano della Francia

Dominique Rocheteau, ex giocatore e leggenda della nazionale francese, ha parlato della recente scelta del commissario tecnico Didier Deschamps di scegliere Kylian Mbappé come nuovo capitano della Francia.

PAROLE – «Penso che siano stati saltati alcuni passaggi per troppa fretta di Deschamps, per esempio Antoine Griezmann aveva il physique du role per ricoprire quel ruolo. Sarebbe stato un buon capitano, in linea con Lloris».