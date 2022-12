Francia, Varane: «Deschamps ci dà tanta stabilità ed è attento ai dettagli»

Raphael Varane, difensore della Francia, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Marocco ai Mondiali

Raphael Varane, difensore della Francia, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Marocco ai Mondiali. Le sue dichiarazioni:

«Deschamps? E’ sempre attento ai minimi dettagli. Lui sa cosa si aspetta da me e io so cosa posso portare al gruppo, parliamo costantemente. Ci dà tanta stabilità, avere questo punto di riferimento in Nazionale per così tanti anni».