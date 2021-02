Franck Kessie: il talismano d’oro che il Milan tiene stretto

Franck Kessie ha già siglato 7 reti, è record personale da quando milita al Milan. I rossoneri se lo coccolano e puntano a rinnovare il contratto

Se il Milan corre sempre più in vetta alla classifica è per meriti anche di Franck Kessie. L’ivoriano, come scrive l’edizione del Corriere dello Sport, ha già siglato sette reti in campionato, eguagliando il suo record personale.

Maldini e Massara vorrebbero blindarlo. L’ex Atalanta è corteggiato da diversi club europei e italiani. La qualificazione Champions può essere la chiave per convincere in toto il giocatore a restare.