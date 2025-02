Frattesi Roma, fumata bianca per il trasferimento? Punta fuori un retroscena decisivo per giugno

Frattesi Roma, il centrocampista arriverà a giugno? Arriva il pressing della squadra giallorossa nei confronti del giocatore dell’Inter. Lo scenario

Il Corriere dello Sport parla del colpo che potrebbe essere l’arrivo di Frattesi alla Roma. Affare possibile a giugno? Ecco il punto sul centrocampista dell’Inter.

FRATTESI INTER – «Sucic, fermo da novembre per una frattura al metatarso, completerà il suo recupero alla corte di Cannavaro. Poi si metterà a disposizione di Inzaghi già per la rassegna iridata che scatterà a metà giugno. È un elemento di grande duttilità, che in mediana può occupare più o meno tutte le posizioni. Più facile, però, che faccia la mezz’ala. E allora tutto lascia credere che sarà lui il dopo-Frattesi, la cui avventura in nerazzurro è destinata a concludersi al termine della stagione».