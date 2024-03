Il Frosinone litiga al dischetto e si ferma al nono rigore

Sconfitta per il Frosinone in casa del Sassuolo per 1-0, gol di Thorstvedt. I gialloblu hanno sbagliato un rigore con Kaio Jorge al 90′

Il rigore che il Frosinone ha sbagliato nei minuti finali e che gli ha impedito di portare a casa un punto dalla gara con il Sassuolo ha creato polemiche. Di Francesco si è arrabbiato con Barrenechea che voleva tirarlo e ha generato pressione su Kaio Jorge, che poi ha calciato male.

Al nono rigore in stagione, è arrivato il primo errore. In precedenza li avevano segnati Soulé (4 volte), Cheddira (2, uno dei quali in Coppa Italia), Harroui e lo stesso Kaio Jorge una volta.