L’ex astro nascente Joel Campbell si racconta: «Amo fare assist, Frosinone squadra piccola ma di cuore»

Nella conferenza stampa di ieri, primo Novembre l’ex attaccante del Arsenal Joel Campbell ha raccontato della nuova esperienza gialloazzurra. Il calciatore afferma di essere soddisfatto del ruolo da trequartista e che spera di poter aiutare a migliorare le prestazioni, per ora non eccellenti, della squadra. Racconta dell’inizio difficile senza reti ma dice che da quando i gol hanno iniziato ad arrivare la fiducia della squadra e cresciuta e che dovranno usare la stessa fiducia a Parma.

Campbell parla poi dell’accoglienza e della fiducia data dai compagni di squadra, specialmente del rapporto con Ciano e Ciofani con i quali giocando più partite si trova meglio. «Mi sto trovando bene perché tutta la squadra mi ha accolto molto bene, mi hanno dato fiducia. Siamo una squadra piccola ma grande di cuore». Campbell conclude dicendo di non essere interessato a segnare anzi si definisce un calciatore a cui piace fare assist per far segnare i suoi compagni.