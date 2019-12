Fugazzotto: «Fiero della mia opera, troppo presto per capirla…» VIDEO

Fugazzotto, torna a parlare l’autore dell’opera che in questi giorni ha fatto molto discutere in Serie A

L’opera realizzata da Fugazzotto e acquisita dalla Lega di Serie A come simbolo della lotta al razzismo ha fatto molto discutere. Queste le parole dell’autore.

«La Lega si è scusata con chi si è sentito offeso dalla campagna. L’ho fatto anche io ieri perché se in qualche modo offendi una persona le scuse sono giuste. Sono fierissimo del mio lavoro, loro si sono resi conto che hanno fatto qualcosa che in questo momento storico non era totalmente coerente. Per vedere bene questo trittico ci vuole una certa distanza, non abbiamo la freschezza di vedere un’opera come questa come quella che è. Loro sono stati molto carini da risolvere insieme la questione dicendo che non ci scusavamo per l’opera ma con chi si è sentito offeso dalla stessa».