Fulham, Parker è realista: «Bisogna capire che perderemo diverse partite»

Scott Parker, tecnico del Fulham, ha commentato la sconfitta rimediata contro l’Arsenal ai microfoni di NBCSN. Ecco le sue parole:

«Sarà un grande test per noi, c’è realismo da parte mia ed è quello che sto cercando di trasmettere ai ragazzi. Bisogna capire che perderemo delle partite, magari anche anche due o tre di seguito ma questo è ciò che siamo come squadra e club. Ovviamente vogliamo migliorare, ma la cosa più importante è far sì che queste sconfitte non si accumulino pesantemente e di continuo, perché ciò diventerebbe un grande problema»