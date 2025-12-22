Fullkrug vicinissimo al Milan: emergono nuovi dettagli su formula, riscatto e contratto, mentre resta da sciogliere il nodo

Fullkrug sempre più vicino al Milan: emergono nuovi dettagli su formula, riscatto e contratto, mentre il passaggio decisivo resta questo

L’arrivo di Niclas Füllkrug alla corte di Massimiliano Allegri è ormai alle battute finali. Come riportato da Matteo Moretto, l’accordo con il West Ham è stato definito su condizioni particolarmente vantaggiose per il Milan, che si assicura un attaccante d’esperienza senza pesare sul budget immediato.

Formula e cifre dell’operazione

Contrariamente alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, i costi sono molto più contenuti. Il diritto di riscatto, inizialmente stimato tra i 10 e i 12 milioni, è stato fissato a una cifra decisamente più bassa, scelta che tiene conto dell’età del giocatore, che compirà 33 anni nel 2026. La formula è quella del prestito gratuito fino a giugno, mentre l’ingaggio per i primi sei mesi sarà di 1,3 milioni di euro. Il contratto prevede poi un eventuale prolungamento annuale in caso di riscatto, con un adeguamento dello stipendio per la seconda stagione.

Le visite mediche come ultimo passaggio

L’unico vero nodo ancora da sciogliere riguarda le condizioni fisiche del centravanti tedesco. Negli ultimi mesi Füllkrug ha affrontato diversi problemi muscolari che ne hanno limitato l’utilizzo in Premier League. Per questo il Milan ha programmato test medici particolarmente approfonditi: la dirigenza vuole garanzie totali prima di procedere con le firme.

Il ruolo per Allegri

Se le visite daranno esito positivo, Allegri potrà finalmente contare su un centravanti di peso, utile per affrontare le difese più chiuse e dare una soluzione diversa al reparto offensivo. Un profilo che il tecnico attendeva da tempo e che potrebbe rivelarsi decisivo nella seconda parte di stagione.

