Furia Klopp: «Più rigori allo United in due anni che al Liverpool in più di cinque» – VIDEO

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha commentato amareggiato la sconfitta sul campo del Southamtpon, in particolare per la mancata cessione di un calcio di rigore. Le sue parole

VAR –«Per me il rigore era netto, vado dal quarto ufficiale per chiedere se rivedranno l’azione al VAR e la risposta è stata: “Già fatto, niente rigore”. Sicuri al 100%, vorrei capire con che velocità siamo andati a rivedere l’azione da ogni angolo giusto per poter capire. Ma era tutto già stato visto, nessun rigore al 100%. Non posso farci nulla, so soltanto che lo United ha avuto più rigori negli ultimi due anni che il Liverpool negli ultimi cinque anni e mezzo. Non ho idea se sia mia la colpa o di come possa essere possibile. Ma questa realtà non giustifica la nostra prestazione».