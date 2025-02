Arabia, Cristiano Ronaldo è una furia dopo la sconfitta: la squadra di Piola vede sfumare il campionato

La squadra di Pioli e Cristiano Ronaldo vede sfumare qualsiasi possibilità di vincere la Saudi Pro League 2024/25

L’Al Nassr di Stefano Pioli deve dire addio a qualunque possibilità di vincere la Saudi Pro League 2024/25 dopo la sconfitta contro l’Al Qadsiah. In bilico anche la qualificazione alla prossima edizione della Champions League asiatica che non sarà facile da raggiungere nelle ultime giornate di campionato.

Nella sconfitta contro l’Al Qadsiah per 3-2, Cristiano Ronaldo non è riuscito a incidere ma il portoghese è finito al centro dell’attenzione per aver sfogato la sua rabbia contro la squadra arbitrale nei minuti finali della partita. Jhon Durán, ex Aston Villa, si è fatto espellere dopo aver colpito un avversario alla nuca. Ronaldo non ha preso bene la decisione dell’arbitro protestando non poco con il direttore di gara e con il quarto uomo.