Manolo Gabbiadini ha rilasciato una breve battuta al Secolo XIX dopo aver riscontrato la positività al Coronavirus. Queste le parole dell’attaccante della Sampdoria che ha provato a tranquillizzare tutti.

«Oggi non ho neppure la febbre, solo un po’ di mal di gola, però vediamo come evolve la situazione. Mi spiace ovviamente per i disagi provocati a tutti…».