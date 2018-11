Gabigol vuole solo l’Inter: «Difficile che rimanga al Santos»

Gabigol ha le idee chiare: «Mi godo le ultime partite, potrebbero essere le ultime qui dove ho ritrovato la gioia di giocare a calcio»

«Voglio godermi le prossime partite perche’ potrebbero essere le ultime con il Santos». Parola di Gabriel Barbosa, detto Gabigol. Il brasiliano sa che ancora una volta dovra’ lasciare il club che prima lo ha lanciato due anni fa e che adesso lo ha rilanciato, dopo gli anni difficili, vissuti tra panchina e tribuna, con Inter e Benfica. Ancora di proprieta’ del club nerazzurro il 22enne attaccante brasiliano spiega: «Le possibilita’ che io resti al Santos purtroppo sono decisamente poche. Sono tornato per l’amore che ho per questo club, ma le cose sono cambiate e adesso e’ difficile che resti. Per me e’ stato un bene tornare, dopo un anno senza giocare ho ritrovato il mio calcio».