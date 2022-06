Gabriel Jesus all’Arsenal: i Gunners ottimisti sull’affare anche se c’è grande distanza tra domanda e offerta

Come riferisce il Mirror sarebbe l’Arsenal in questo momento il club in pole per ingaggiare Gabriel Jesus, in uscita dal City dopo l’arrivo di Haaland.

La distanza tra domanda e offerta è ancora ampia: 60 milioni rispetto ai 35 offerti dai londinesi. Tuttavia in casa Gunners si respirerebbe un cauto ottimismo per la buona riuscita dell’operazione.