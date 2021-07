Gabriel Jesus come De Jong: calcio volante e rosso contro il Cile – VIDEO

Il Brasile accede alle semifinali della Copa America grazie alla vittoria contro il Cile di Arturo Vidal. Basta il gol dell’ex Milan Lucas Paquetà per portare i verde oro allo scontro con il Perù di Lapadula.

Protagonista in negativo della gara Gabriel Jesus che colpisce Mena con un calcio volante alla testa: rosso diretto e brutto gesto che gli farà saltare sicuramente la semifinale.

RED CARD FOR JESUS 🟥

Gabriel Jesus gets sent off with the ugly challenge. pic.twitter.com/nLpxuE8uDb

— TSN (@TSN_Sports) July 3, 2021