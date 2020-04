Gabrielloni sbotta: «Non siamo carne da macello» – VIDEO

L’attaccante del Como Alessandro Gabrielloni, interviene sulle conseguenze del coronavirus nella Lega Pro. Le sue parole

Alessandro Gabrielloni ha parlato delle conseguenze che può avere il Coronavirus sui giocatori della Lega Pro. Queste le parole dell’attaccante del Como.

«Un po’ di preoccupazione c’è. Parlare di ricominciare a giocare quando c’è gente che muore ogni giorno è assurdo. Se ci diranno di giocare lo faremo perchè è il nostro lavoro sempre se saranno garantite le condizioni di salute visto che non siamo carne da macello. Sono fortunato ad essere in una società seria come il Como».