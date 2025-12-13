Cagliari, Gaetano svela: «Gol contro la Roma? E’ stata un’emozione fortissima. Pisacane un grande, maniacale sul campo e aperto al dialogo»

Cagliari, Gaetano si racconta alla Gazzetta: «Gol contro la Roma? Un’emozione fortissima. Pisacane un grande, maniacale sul campo»

Gianluca Gaetano, protagonista del successo contro la Roma grazie al suo primo gol stagionale, ha rilasciato un’intervista nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il classe 2000 del Cagliari, ancora sulle ali dell’entusiasmo per la rete decisiva, ha ripercorso diversi temi: dal rapporto con Fabio Pisacane al difficile periodo seguito all’operazione estiva, fino al ruolo in cui si sente maggiormente valorizzato. Un confronto a tutto tondo che offre uno sguardo più profondo sul suo momento personale e professionale.

GOL CONTRO LA ROMA – «E’ stata un’emozione fortissima, una scarica di sentimenti. Specie perché quella giocata ha portato la vittoria. Avevamo già fatto prestazioni di livello in campionato e solo per qualche distrazione e un po’ di sfortuna ci mancava un successo così. E poi ho pensato ai mesi in cui sono rimasto fermo per il problema al ginocchio, l’operazione, la riabilitazione, qualche acciacco postumo. Insomma, era da tanto tempo che non stavo così bene e per questo sento di meritarmi il gol alla Roma».

COSA INSEGNA QUESTA VITTORIA? – «Ci deve far capire che serve continuità di rendimento, di attenzione, di focalizzazione. Sappiamo che servirà concentrazione per tutta la stagione».

ATALANTA ALTALENANTE – «La realtà è che è una squadra forte ,con giocatori di qualità. Non dobbiamo farci distrarre dalla loro partita di Verona, semmai dobbiamo guardare cos’hanno fatto in Champions. E noi dobbiamo fare anche meglio di quanto mostrato contro la Roma. Tra l’altro ci sono delle similitudini tra il gioco di Gasperini e quello di Palladino, a partire dagli uno contro uno a tutto campo».

PISACANE – «Il mister è un grande, maniacale sul campo e aperto al dialogo. Dentro e fuori dal terreno».

