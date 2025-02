Clamoroso in Turchia, Morata segna dal dischetto con il Galatasaray, ma gli avversari non ci stanno... Ecco cosa è successo (e non manca la frecciata di Mourinho)

Galatasaray Adana, clamoroso quanto successo in Turchia: prima segna Morata dal dischetto, poi l’arbitro dà un altro rigore ai giallorossi e…

Clamoroso quanto è successo in Galatasaray Adana Demispor nel campionato turco: nella partita in cui l’ex Milan Morata trova il suo primo gol la partita viene sospesa per il ritiro degli avversari. All’inizio i giallorossi di Istanbul passano in vantaggio con un rigore realizzato dallo spagnolo, poi al 34′ nuovo rigore per un presunto contatto su Mertens, che dalle immagine non sembra esserci. Proteste clamorose dei calciatori dell’Adana che decidono allora di abbandonare il campo.

Non poteva mancare Jose Mourinho, allenatore del Fenerbahce, e sempre pronto a colpire le sue avversarie: in un post sui social dopo la vittoria dei suoi contro l’Alanyaspor ha inserito anche le immagini della simulazione del calciatore belga.