Galatasaray in ansia, si fermano Lang e Osimhen col Liverpool: l’olandese finisce all’ospedale dopo un grave problema al dito della mano! Cos’è successo

Galatasaray in ansia, si fermano Lang e Osimhen col Liverpool: l’olandese finisce all’ospedale per un brutto taglio al dito. Le ultimissime

Serata amarissima per il Galatasaray, eliminato agli ottavi di finale di Champions League dopo il pesante 4-0 incassato sul campo del Liverpool. La squadra di Okan Buruk non è riuscita a difendere l’1-0 conquistato all’andata a Istanbul e ha chiuso così il proprio percorso europeo. Come se non bastasse, il ko di Anfield ha lasciato in eredità anche due problemi fisici molto seri che riguardano Victor Osimhen, attaccante nigeriano ex Napoli, e Noa Lang, esterno offensivo olandese arrivato a gennaio anch’esso dai partenopei. Due giocatori di primo piano, fondamentali negli equilibri della squadra, che ora dovranno essere valutati con attenzione dallo staff medico del club.

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Osimhen lotta per un tempo ma si arrende all’intervallo

Il primo allarme è scattato già nei minuti iniziali della gara. Osimhen ha infatti rimediato un duro colpo al braccio destro dopo un contrasto con Ibrahima Konaté, difensore centrale del Liverpool. Il centravanti africano ha provato a restare in campo stringendo i denti e giocando con una vistosa fasciatura all’avambraccio, ma al termine del primo tempo è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto, nella ripresa, è entrato Leroy Sané. Le condizioni di Osimhen saranno ora monitorate nelle prossime ore, ma il problema viene considerato tutt’altro che banale.

Lang finisce in ospedale dopo un brutto taglio alla mano

Nel secondo tempo è arrivata anche la tegola legata a Noa Lang, ex esterno del Napoli entrato in campo per provare a cambiare il volto della partita. L’olandese, però, è stato costretto a uscire all’80’ dopo un violento impatto con i cartelloni pubblicitari a bordo campo, che gli ha provocato un profondo taglio al pollice destro della mano. Le immagini dell’uscita in barella hanno subito fatto capire la serietà dell’infortunio, tanto che il giocatore è stato trasportato immediatamente in ospedale. Un episodio che riaccende anche il tema della sicurezza nelle zone adiacenti al terreno di gioco.

IL COMUNICATO – «Il nostro giocatore Victor Osimhen, che ha subito un colpo al braccio nel primo tempo della partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool in trasferta, non ha potuto giocare nella ripresa a causa del rischio di frattura, come emerso dagli accertamenti effettuati nell’intervallo. Dopo la partita, una visita in ospedale sotto la supervisione del nostro staff medico ha confermato una frattura all’avambraccio destro, per la quale è stato applicato un gesso. Una decisione in merito a un eventuale intervento chirurgico verrà presa nei prossimi giorni, dopo ulteriori valutazioni.

Il nostro giocatore Noa Lang, infortunatosi nel secondo tempo della stessa partita, ha riportato un grave taglio al pollice destro e verrà sottoposto a un intervento chirurgico a Liverpool nelle prossime ore, con la presenza del nostro staff medico».