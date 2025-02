Galdi in esclusiva a SampNews24: «Dalla Sampdoria mi aspetto questo. Vi dico la mia sulla lotta Scudetto in Serie A»

Il giornalista di Telenord, Simone Galdi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva ai microfoni di SampNews24: le parole

La Sampdoria sembra aver ritrovato la serenità che mancava questa stagione. La rosa blucerchiata che è stata rivoluzionata da Accardi nella sessione invernale del mercato. Nella prossima sfida di Serie B, al Druso la Samp se la vedrà contro il Sudtirol. Di questo e altro ne ha parlato Simone Galdi, giornalista di Telenord, in esclusiva ai microfoni di SampNews24:

Dopo 13 partite senza vittorie, la Sampdoria ha trovato due successi consecutivi contro Cosenza e Modena. Cosa si aspetta nelle prossime partite?

«Mi aspetto un trend positivo, subire poco e spirito intraprendente, la Sampdoria non è guarita dai mali, ci sono debolezze strutturali figlie di squadra e stagione. L’impianto poteva essere buono, ma da fine agosto a dicembre ci sono stati dei passaggi a vuoto che hanno compromesso la stagione. Col Sudtirol sarà utile mantenere una difesa organizzata. C’è’ bisogno di crescere nelle prossime partite con la possibilità di pungere in attacco anche perché è difficile è essere impermeabili in difesa. La crescita richiede tempo, non ci si può aspettare un dominio gioco».

Durante il Calciomercato invernale Pietro Accardi ha rivoluzionato la rosa della Sampdoria. Come giudica le operazioni del club blucerchiato?

«Le operazioni in entrata sono state volte al principio di liberarsi dai problemi che c’erano nello spogliatoio e nell’impianto della rosa. C’ erano doppioni che non erano all’altezza e pedine inutili. Si è cercato giocatori che potessero dare da subito un contributo come Niang, Sibilli, Curto e Oudin, il quale ha caratteristiche utili. Il mercato è stato sufficiente. In uscita dispiace che siano andati via due giocatori come Kasami e Pedrola, è stato un sacrificio doloroso perché il pubblico sampdoriano si era affezionato, ma entrambi erano finiti fuori dai target dei Sottil e Semplici. Si vede che la Sampdoria è cambiata nello spirito messo in campo adesso vengono test più importanti e difficili contro Sassuolo, Palermo e Bari».

Una domanda sulla Serie A: come vede la lotta scudetto?

«Ero uno dei sostenitori dell’Atalanta e non me lo rimangio. Se inizia a imboccare la strada giusta, io ci credo nell’Atalanta perché credo che abbia la capacità di superare momenti e di proporre un calcio efficace. Sono fuori da Coppa Italia e forse Champions a questa differenza con il Napoli che non fa le coppe verrebbe meno: bisogna vedere se Atalanta esce dalla Champions può essere la favorita. Il Napoli è una realtà importante perché c’è Conte ma ha fatto poco sul mercato anche se ha preso un vantaggio. Se vince Atalanta non è sorpresa. Metto davanti l’Inter per forza della rosa».

Quali sono le favorite per arrivare al quarto posto?

«Il Milan in grossa ripresa è la squadra che riuscirà staccare quelle dietro perché con i nuovi acquisti ha messo una marcia diversa. La Lazio sarà la vera rivelazione con Baroni chè una garanzia».

