Adriano Galliani ha parlato del Monza, del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, di Andrea Pirlo alla Juventus e della vicenda Lionel Messi

Adriano Galliani, dirigente del Monza, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal Grand Hotel di Rimini in occasione dell’inizio ufficiale del calciomercato.

BETTELLA – «L’Atalanta non se la prenderà, accoglieremo Bettella, che secondo me è uno straordinario difensore centrale e diventa il nuovo colpo del Monza, appena torna dal ritiro con l’Under21. Sono molto felice».

IBRAHIMOVIC – «Un dejà-vu, guarda caso nello stesso giorno, dieci anni dopo. Straordinario. Gli ho mandato un messaggio: “Sabato dammi la tua maglia anche se non è quella biancorossa”. Dopo un secondo mi ha risposto: “Bravo”».

TONALI – «Da tifoso rossonero sono contento, come della conferma di Pioli. Il sogno è vedere tra un anno il Milan in Champions e il Monza in Serie A».

MESSI – «È una vicenda molto delicata e complessa. Se ne va dal Barcellona ma bisogna capire questo contratto cosa dice. Se ci sono i 700 milioni non è possibile per nessuno. Non so se potrà andarsene e non so che rischi può correre chi lo prende».

PIRLO – «L’ho visto il mercoledì prima dell’ufficialità. Gli ho detto: “Sei un predestinato, vedrai che farai carriera rapidamente”. Poi l’ho chiamato di nuovo quando è diventato allenatore della prima squadra e rideva al telefono. Solo due giorni di Under23 poi la prima squadra… Ma si capiva anche da giocatore che sarebbe diventato un grande allenatore. C’è poi una grande scuola Milan tra gli allenatori adesso».