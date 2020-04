Garcia: «L’addio di Totti? Ho pianto, ma non mi è piaciuta una cosa»

Rudi Garcia, tecnico ex Roma, parla dell’addio di Totti al club giallorosso: «Ho pianto, ma non mi è piaciuta una cosa»

L’ex tecnico giallorosso Rudi Garcia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Per lui anche un commento sull’addio di Totti alla Roma.

«Totti e De Rossi lontani dalla Roma? Ho pianto come tutti guardando l’ultimo giorno del Capitano nella sua Roma. Sognavo quando la allenavo di poter far uscire il capitano, non poteva giocare tutta la vita lì. Lo stadio era bellissimo, ma il modo in cui è arrivato questo addio non mi è piaciuto per niente. Quando hai una figura del genere nel tuo club, prepari meglio le cose».