Garcia, arriva la decisione: «Aouar in punizione» – VIDEO

Rudi Garcia ha parlato della situazione di Aouar in casa Lione

Rudi Garcia, allenatore del Lione, in conferenza stampa ha parlato della situazione di Aouar sospeso per non aver rispettato delle direttive di squadra.

«Ci sono stati dei provvedimenti disciplinari nei confronti di Aouar, il club ha deciso di metterlo fuori rosa per la prossima partita. Lavorerò con i ragazzi che ho a disposizione rispettando la decisione della società. Credo che comunque questi siano problemi da sistemare internamente. Ultimamente ci sono state troppe polemiche intorno alla nostra squadra».