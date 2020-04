Garcia e l’addio alla Roma: «Era inevitabile, il calcio è così»

Rudi Garcia, tecnico del Lione con un passato alla Roma, parla proprio dell’addio al cliub giallorosso: le sue parole

Il tecnico del Lione Rudi Garcia è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole sul suo addio alla Roma.

«Divorzio? Era inevitabile. Si poteva andare avanti, ma il calcio è così. Non basta solo la voglia dell’allenatore, chi prende le decisioni e poi sbaglia, paga. Nel calcio non c’è tempo, ma dobbiamo accettare questa cosa. La mia valigia è sempre pronta. Spesso la storia ha dimostrato che cambiare allenatore non fa cambiare risultati in corsa. L’importante è poter guardarsi allo specchio e dare il proprio meglio ogni giorno per la propria squadra, come faccio ancora oggi perché sono appassionato di questo sport e del mio mestiere».