Garcia: «In Italia per la Champions? Ho perplessità…» – VIDEO

Rudi Garcia, allenatore del Lione, ha parlato in conferenza stampa anche della partita di martedì contro la Juve

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Lione Rudi Garcia ha parlato anche della partita, in programma martedì, contro la Juve, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

«Vi ricordo che adesso tutta l’Italia è diventata zona protetta, non ci sono più distinzioni tra zone rosse e non. E non lunedì dovremo andare lì. La cosa strana è che sono state vietate le partite a livello nazionale mentre non vale lo stesso per quelle di Champions League. Non nascondo una certa perplessità ma rimane solo la mia opinione».