Gasperini: «L'Atalanta non sta calando! Il rendimento di De Ketelaere sottolinea questa cosa, e sulla Lazio...» - Calcio News 24

In vista della sfida contro la Lazio, l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha voluto rilasciare queste dichiarazioni in conferenza stampa.

MOMENTO DELLA SQUADRA – «Faccio fatica a vedere questo crollo, siamo arrivato da due partite in cui avevamo vinto con la Juventus e giocato bene contro l’Inter. Si sta esagerando mediaticamente, non ci siamo mai trovati in una situazione di classifica tanto positiva, questa descrizione che viene fatta non sono d’accordo: non rispecchia la verità considerando l’affetto e l’entusiasmo dei nostri tifosi».

LAZIO – «È una squadra forte, che ha tante soluzioni, sta facendo bene anche in Europa League. Stanno attraversando degli alti e bassi a seconda di quello è il calendario. Domani ci aspetta una partita molto importante per la classifica».

RENDIMENTO DE KETELAERE – «Non è facile essere costanti. Davanti siamo calati per qualche piccolo acciacco, abbiamo avuto un rendimento un po’ diverso rispetto al girone d’andata. Serve ritrovare l’efficacia giusta».

SPERANZA PERCASSI – «La speranza di Percassi? La stima reciproca è presente, ma il calcio va avanti».