Atalanta, Gasperini: «C’è rammarico, ma anche tanto orgoglio»

Gasperini al termine di Atalanta-Manchester United ha commentato la partita

Dopo la partita contro il Manchester United, Gian Piero Gasperini ha parlato della prestazione della sua Atalanta ai microfoni di SkySport. Ecco le sue parole.

LE PAROLE – «Questa prodezza di Ronaldo ci è rimasta, ma qui a Bergamo con tanto pubblico abbiamo giocato un’ottima gara. Vincere sarebbe stato il massimo».

RAMMARICO – «L’orgoglio è altissimo. Siamo felici all’80% e tristi al 20. Il gol nei minuti di recupero dispiace molto per quella che sarebbe stata un’impresa e ci avrebbe dato anche una spinta per la qualificazione. C’è orgoglio di aver fatto una grande partita contro il Manchester».

QUALIFICAZIONE – «Con sei punti sarà matematica. Noi per fortuna possiamo ancora dipendere dai nostri risultati»

INTERVALLO – «Siamo ripartiti sapendo che queste gare si giocano fino al 95′ indipendentemente dal risultato. Ultimamente stiamo prendendo gol un po’ così, anche quando siamo schierati. Questo vuol dire che possiamo migliorarci. Dispiace perché anche nel gol del 2-2 ci sono stati dei rimpalli. Dobbiamo guardare quante cose di buono abbiamo fatto».

CHIUDERE LE PARTITE – «Non abbiamo mai rinunciato a cercare il terzo gol. Nel secondo tempo sembrava avessimo in mano la partita e che loro avevano poche possibilità. Sia all’andata che al ritorno abbiamo raccolto poco per quanto fatto. Oggi ancora di più».

RONALDO – «Questo ragazzo è incredibile. Non lo vedo mai calciare fuori. Su dieci tiri, nove volte prende la porta e cinque fa gol. Alla fine gli ho detto: ‘Sai come si dici in Italia? Vai a quel paese’»