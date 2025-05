Gasperini Atalanta, si continua a trattare. Nel mezzo una richiesta: cedere soltanto un big su tre. La situazione - Calcio News 24

Gasperini Atalanta, le richieste del tecnico per quanto concerne le cessioni (aspettando novità sulla possibile permanenza o addio)

Gasperini e l’Atalanta: una partita a poker dove bisognerà essere completamente allineati tra mercato e futuro. Le richieste di Gasperini ovviamente tendono a costruire una Dea più forte, ma nel mezzo anche un’altra (non indifferente) garanzia.

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, una delle garanzie richieste da Gasperini per rimanere all’Atalanta sta nelle partenze: Retegui, Ederson e Lookman sono osservati da molte big estere.

Il tecnico spera soltanto in una cessione per tenerne almeno due. Per la societá sará una grande sfida: tenendo conto della volontà dei giocatori e anche delle offerte che arriveranno (una situazione che non dipende solo dall’Atalanta). Staremo a vedere nei prossimi giorni.