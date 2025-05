Gasperini rinnova con l'Atalanta? Ipotesi possibile (2028) nel caso di massima intesa. L'indiscrezione tra tecnico e club - Calcio News 24

Gasperini potrebbe rimanere all’Atalanta, e nel mezzo ci potrebbe essere anche il rinnovo contrattuale con la società bergamasca

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, filtra ottimismo tra l’Atalanta e Gasperini per andare avanti. Nel caso di fumata bianca non è da escludere che venga ritirato fuori quel rinnovo rimasto nel cassetto di Zingonia.

Possibile prolungamento fino al 2028, ma per attuare ciò servirà tempo per trattare da entrambe le parti. Non resta che aspettare l’evoluzione della situazione, ad oggi molto interessante per tutto il mondo Atalanta.