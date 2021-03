Gasperini: «Zapata è sempre decisivo per noi. Reazione forte dopo il Real»

Gian Piero Gasperini ha parlato nel post partita di Hellas Verona-Atalanta ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole

MATCH – «È stata un’ottima gara da parte nostra, abbiamo avuto una reazione forte. La qualificazione era molto difficile con il Real, ci siamo ributtati nel campionato con grande attenzione. Il Verona era difficile da affrontare, dà fastidio a tutti».

NUOVO MODULO – «Abbiamo adottato spesso questo modulo in gara, mai dall’inizio. Siamo rodati con questo modulo, soprattutto con certi tipi di squadra. Abbiamo trovato le misure e le distanze bene, l’abbiamo interpretato bene».

ZAPATA – «Lui anche quando non è al meglio è sempre decisivo per noi. Oggi si vedeva che aveva qualcosa in più, è risultato pericoloso più volte. Poi ha trovato il gol e per un attaccante è sempre importante».

RIGORISTI – «Non è che abbiamo tante chance di rigori, quando capitano poi magari non c’è Muriel e allora ruotiamo abbastanza. Non abbiamo una grande percentuale di realizzazione ma oggi fortunatamente l’abbiamo segnato».

11 PARTITE ALLA FINE – «Dovremo essere assolutamente bergamaschi per la Champions. Sarà una gara ad eliminazione con tutte le squadre lì nel giro di pochi punti. Mancano ancora tante partite, ora ci sarà una sosta e speriamo che non facciano scherzi e tornino tutti sani»