Gian Piero Gasperini ha parlato dopo la sconfitta contro il Verona

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, in conferenza stampa ha analizzato la sconfitta contro l’Hellas Verona.

«Fino al rigore è stata un’ottima Atalanta, poi dopo l’1-0 ci siamo disuniti un po’ e lì il Verona legittimato meglio ma fino a quel momento non era mai entrata in area. Purtroppo in questo momento, come successo a Cesena, non riusciamo a concretizzare le occasioni create. L’1-0 ci ha demoralizzato un po’».