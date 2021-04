Gasperini: «Zapata arrabbiato, voleva farne cinque. Champions? Sarà una battaglia» – VIDEO

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-2 sul campo della Fiorentina

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-2 sul campo della Fiorentina. Le sue parole.

VITTORIA – «Firenze è sempre un campo difficile e non è scontato vincere. La Fiorentina è una buona squadra».

ZAPATA – «Quando è uscito era arrabbiato perché voleva fare cinque gol».

CHAMPIONS LEAGUE – «Aver vinto è una grande risposta e ci da slancio per le prossime partite. La prossima settimana con tre partite in otto giorni potrà chiarire la cosa perchè ci saranno scontri diretti che varranno il doppio in termini di punti».