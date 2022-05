Gastaldello: «Giampaolo non si discute. Con Thorsby si gioca in tredici»

Gastaldello, ex difensore della Sampdoria, ha parlato del Derby della Lanterna visto da semplice spettatore e tifoso

Daniele Gastaldello, ex difensore e capitano della Sampdoria, era presente al Ferraris per il Derby della Lanterna. Le sue parole a Il Secolo XIX.

BATTUTA – «Mi sa che la Sampdoria può perdere il derby a tavolino perché ha giocato in 13: io di Thorsby ne ho visti tre…».

THORSBY – «Era la prima volta sugli spalti. Avevo voglia di derby: bello rivivere le emozioni del passato. Ho rivisto Flachi, Ajazzone, tanti amici e la Samp ha vinto: tutto perfetto. Thorsby mi ha colpito, vorrei conoscerlo, gli faccio i complimenti, sputa sangue, parla poco, uno di quelli a cui aggrapparsi».

SALVEZZA – «Se il risultato è sempre questo, volentieri! La Samp ha fatto la gara giusta: nel derby non devi giocare bene, ma vincere. Ho visto intensità, voglia, cattiveria. La salvezza non è matematica ma credo sia fatta».



SABIRI – «L’’ho incrociato in B l’anno scorso quando ero a Brescia: ha qualità da Serie A, doveva trovare più continuità, ci sta riuscendo. Se migliorerà come credo è uno su cui puntare, può fare la differenza».

BRIVIDI RIGORE – «C’era il rischio di veder sfumare la vittoria all’ultimo ma la parata di Audero ha ripagato la sofferenza. Ricordo Boselli, spiace per Criscito che conosco ed è un bravo ragazzo, capisco la frustrazione, ma nel calcio c’è chi gioisce e chi piange: in passato è toccato a noi, ora ai rossoblù».



RIVINCITA – «Assolutamente. Il calcio è una ruota, tutto torna. Ho vissuto quel derby, l’amarezza, momenti terribili anche dopo, calcisticamente parlando. I tifosi della Samp sono meravigliosi, meritano questo momento».



GIAMPAOLO – «Non si può mettere in discussione: è un allenatore importante, lo ha dimostrato in passato e può rifarlo».

́TORNARE ALLA SAMP – «Tornare alla Samp? Lo spero, ho lasciato bellissimi ricordi e qualcosa in sospeso…».