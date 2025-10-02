Gatti senza giri di parole: «Sono incaz…o nero, buttata via la partita». Il difensore della Juventus parla dopo la sconfitta col Villarreal

Una prodezza da cineteca, un gol che aveva illuso la Juventus, ma che alla fine serve solo ad aumentare i rimpianti. Federico Gatti è l’eroe amaro della notte di Champions League deludente dei bianconeri, fermati sul 2-2 dal Villarreal al 90′. È stato proprio il difensore a riacciuffare il pareggio con una spettacolare rovesciata, prima che Conceição completasse la rimonta. Ma non è bastato.

A fine partita, Gatti si è presentato ai microfoni di Prime Video senza nascondere una rabbia feroce per due punti gettati al vento, dimostrando un carattere da vero leader.

«Sono inca****o nero. Buttiamo via una partita, sono due punti che peseranno tantissimo. Dispiace tanto, per come si era messo dovevamo portare a casa i tre punti. Domani la analizzeremo. Dobbiamo archiviare subito perché domenica c’è un’altra partita fondamentale col Milan, sarà fondamentale recuperare le energie».

Le parole di Gatti sono un macigno e fotografano perfettamente la frustrazione dello spogliatoio. Il difensore non cerca alibi e parla di una partita “buttata via”, la sensazione peggiore per una squadra che era riuscita a ribaltare il risultato con fatica e qualità. Il suo capolavoro balistico, una rovesciata che aveva piegato le mani del portiere avversario, e il successivo gol di Conceição avevano messo la vittoria in pugno, ma una disattenzione nel finale è costata carissima.

Nonostante la rabbia, però, emerge subito la mentalità del leader. Nessun pianto, ma un’analisi lucida e lo sguardo già proiettato al futuro. “Dobbiamo archiviare subito”, dice Gatti, indicando la via ai compagni. All’orizzonte c’è un’altra sfida cruciale, il big match di campionato contro il Milan. La delusione è enorme, ma non c’è tempo per le recriminazioni: la testa della Juve è già a domenica.