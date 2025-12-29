Gatti Milan, operazione possibile solo a una condizione: le ultime sull’interesse rossonero e sulla posizione del bianconero

Gatti Milan, pista aperta solo in un caso specifico: novità importanti tra strategie rossonere e scelte del difensore della Juve

Il calciomercato invernale è spesso fatto di accelerazioni improvvise e situazioni che sembrano chiuse, salvo poi riaprirsi all’improvviso. Tra i nomi tornati al centro delle indiscrezioni c’è quello di Federico Gatti. Il difensore della Juventus, apprezzato per temperamento e solidità, è stato accostato al Milan, alla ricerca costante di rinforzi per il reparto arretrato. Il profilo del classe ’98 piace a Milanello, ma secondo quanto riportato da Sky Sport, un suo trasferimento a gennaio appare, almeno per ora, altamente improbabile.

La situazione attuale non lascia presagire movimenti immediati. La Juventus non sembra intenzionata a privarsi con leggerezza di un giocatore che, pur non essendo un titolare fisso, rappresenta una risorsa affidabile per fisicità, duttilità e presenza nelle rotazioni in una stagione particolarmente intensa. Per questo la pista Gatti‑Milan viene al momento considerata “chiusa”: non ci sono trattative in corso né segnali concreti di un’operazione imminente.

Tuttavia, nel calcio moderno nulla è davvero definitivo. L’unico spiraglio, seppur minimo, riguarda la volontà del giocatore. Se nelle prossime settimane Gatti dovesse percepire un calo significativo del proprio minutaggio nelle gerarchie di Luciano Spalletti, potrebbe essere lui stesso a valutare l’idea di chiedere la cessione per non perdere continuità e ritmo partita. È per questo che la porta del trasferimento viene definita “socchiusa”: oggi è la Juventus a tenerla chiusa, ma un cambio di posizione del difensore potrebbe ribaltare completamente lo scenario.

