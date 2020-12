Gattuso: «Complimenti alla squadra, Zielinski danza con la palla»

Il poker al Crotone ha soddisfatto il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso, il quale non ha lesinato complimenti ai suoi giocatori

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky commentando la vittoria per 4-0 contro il Crotone. Ecco le sue parole

COMPLIMENTI – «Le partite sono tutte difficili. Devo fare i complimenti alla squadra. Abbiamo sofferto ma abbiamo tenuto botta e mi è piaciuto la mentalità. Il Crotone ci ha messo in difficoltà. Dobbiamo continuare con la consapevolezza di poter fare di più».

EUROPA LEAGUE – «Bisogna dare continuità, abbiamo fatto cose importanti. Sul campo abbiamo 21 punti, non sono pochi. Giovedì in Europa League ci giochiamo il primo obiettivo stagionale».

IL CALCIO E’ CAMBIATO – «Io non voglio giocatori che mi assomiglino. Io voglio giocatori tecnici ma voglio più di tutto una squadra. Se ho giocatori che mi assomiglino non li faccio giocare perché io vado alla ricerca del palleggio di superiorità numerica, un calcio differente da quello che ero in grado di interpretare io. Io sono orgoglioso di quello che ho fatto in carriera ma il calcio negli ultimi cinque anni è cambiato molto. Avrei fatto molta panchina».

ZIELINSKI – «Io non ho mai visto gente saltare l’uomo come fa lui. Danza quando ha la palla. Gli manca 7-8 gol all’anno ma ha trio, balistica, tecnica. In questo momento si sta ritrovando. Mi piace molto per come gioca da mezz’ala e sotto punta».