 Italia, Gattuso: «Prima pensiamo all'Irlanda e poi alla finale. Spero una cosa»
Italia, Gattuso: «Prima pensiamo all'Irlanda e poi alla finale. Spero una cosa»

Italia, Gattuso ai microfoni di Rai Sport affronta il tema del sorteggio del prossimo Mondiale e spera una cosa. Ecco tutti i dettagli

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Rai Sport subito dopo il sorteggio per i play-off al prossimo Mondiale.

DOPPIA SFIDA – «Affrontiamo squadre completamente differenti fra di loro. Prima pensiamo all’Irlanda del Nord e solamente dopo alla finale».

SPERANZA – «In Turchia per quelle partite fermeranno il campionato. Mi auguro che una cosa simile possa succedere anche da noi»

