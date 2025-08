Gattuso ricorda Gigi Riva: «Un grande campione. Mi ricordo in Nazionale che con lui...» - Calcio News 24

Gigi Riva, il ricordo di Gattuso al Trofeo a lui dedicato. Le dichiarazioni sull’ex Cagliari

In occasione della prima edizione del Trofeo Gigi Riva, disputata tra Cagliari e Saint Etienne, l’attuale Commissario Tecnico della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, ha voluto rendere omaggio a uno dei più grandi simboli del calcio italiano: Gigi Riva. La partita, oltre al valore sportivo, ha rappresentato un importante momento di memoria e gratitudine nei confronti di “Rombo di Tuono”, figura storica per il Cagliari e per la Nazionale.

Durante la conferenza stampa pre-partita, Gattuso ha rievocato con emozione il legame personale e professionale con Gigi Riva, in particolare nel contesto della storica vittoria ai Mondiali del 2006. «Per noi Gigi Riva è stato un punto di riferimento – ha dichiarato l’allenatore – Non parlava molto, ma quando lo faceva, diceva sempre le cose giuste. Dopo la finale mondiale, lui che di solito preferiva restare in disparte, rimase con noi fino alle 3 di notte. Era una persona riservata, fumava spesso e quella sera condivisi con lui una sigaretta. È un ricordo che porto nel cuore».

Gattuso ha poi sottolineato come Gigi Riva fosse una figura schiva, lontana dai riflettori, ma sempre presente nei momenti importanti: «Non amava le luci della ribalta, ma c’era sempre quando serviva. Con noi è stato un uomo vero, un compagno silenzioso ma fondamentale. Ci ha dato tanto, non solo come dirigente, ma come essere umano».

L’importanza di Gigi Riva nella storia del calcio italiano non si limita ai suoi incredibili successi da calciatore con il Cagliari e con la maglia azzurra, ma si estende anche al suo ruolo dirigenziale, sempre discreto ma incisivo. La Nazionale campione del mondo nel 2006 ha potuto contare sulla sua presenza costante, sul suo carisma silenzioso e sulla sua umanità fuori dal comune.

Il Trofeo Gigi Riva nasce proprio per onorare questa eredità, sportiva e umana. Per Gattuso e per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, Gigi Riva rimane un simbolo di autenticità e passione. «Mi manca tantissimo», ha concluso l’allenatore, facendo trasparire un’emozione sincera che ha unito tutti i presenti in un sentito applauso.