Gattuso: «Il mio apporto per ora è zero. Sulle voci di dimissioni…» – VIDEO

Gattuso ammette: «Non siamo una squadra in questo momento. Per ora non ho dato nulla. Dimissioni? Mi piace combattere»

Momento nero per il Napoli. La sconfitta contro la Fiorentina ha certificato il periodaccio della squadra allenata da Gennaro Gattuso, che proprio non riesce a rialzare la china e sopratutto la classifica.

Il tecnico, in conferenza stampa, ha ammesso: «Bisogna rivedere qualcosa, non solo a livello tecnico tattico. Non siamo una squadra in questo momento. Per ora non ho dato nulla. Dimissioni? A me piace combattere».