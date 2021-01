Gattuso: «La responsabilità è anche mia. Su Lozano e Insigne…» – VIDEO

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, parla del momento della squadra dopo la sconfitta contro il Verona: le sue parole – VIDEO

Gennaro Gattuso ha parlato del momento del Napoli e della sconfitta contro il Verona.

«Le responsabilità della sconfitta sono mie, devo prendermi la responsabilità di questa brutta prestazione. Mi dispiace per com’è andata la partita. Il piano gara preparato era abbastanza chiaro, poi in campo non si è visto nulla. Nel primo tempo abbiamo giocato sempre in verticale, mettendo in difficoltà il Verona, creando diverse palle gol che dovevamo finalizzare».