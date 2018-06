Gattuso e Mirabelli in partenza per la Russia: si parla anche di calciomercato in casa Milan in vista della prossima stagione

Gennaro Gattuso si appresta a partire per la Russia. Il tecnico del Milan andrà al Mondiale come spettatore, sia per affinare la propria tecnica da allenatore e scoprire le novità, sia soprattutto per visionare qualche giocatore. Partirà con Massimiliano Mirabelli e vedrà qualche partita della Coppa del Mondo, poi tornerà e si concentrerà sulla nuova stagione col Milan. Gattuso è stato confermato alla guida del Diavolo, dopo un gran girone di ritorno si è guadagnato il posto da primo allenatore anche nella stagione 2018-19. Il tecnico ha parlato, lasciando per un attimo da parte i problemi con l’UEFA.

«Il Mondiale è un grande evento, andiamo a vedere un paio di partite, poi torniamo. Sappiamo bene cosa dobbiamo fare. Andiamo a vedere qualche giocatore. Il mio compito è quello di partire al meglio con la nuova stagione. Bisogna farlo con grande entusiasmo. Andrò in vacanza con la famiglia per un paio di settimane e poi inizieremo con grande voglia. Spero in una buona annata» ha detto a Sky il tecnico del Milan. Adesso Gattuso partirà per la Russia assieme al direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli.