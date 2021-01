Gattuso: «Noi bravi ma anche fortunati. Ci manca un po’ di cattiveria» – VIDEO

Con la sua classica schiettezza, Gennaro Gattuso fa i complimenti al Napoli per la vittoria sull’Udinese ma ammette che c’è stata un po’ di fortuna

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha reso l’onore della armi all’Udinese dopo la vittoria alla Dacia Arena. Le sue parole

«Abbiamo avuto tre palle gol e Musso con le sue parate ha tenuto in piedi l’Udinese. De Paul è un giocatore sopra la media che riesce ad abbinare forza fisica e grandissima tecnica in velocità. Nel secondo tempo potevamo chiuderla ma potevamo anche prendere gol. Giocare con l’Udinese non è mai facile. Siamo stati bravi, abbiamo rischiato più del solito e siamo stati un pizzico fortunati».