Rino Gattuso ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in rimonta contro il Benevento: queste le sue parole

Dopo la vittoria del suo Napoli contro il Benevento, Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa, frenando gli animi alla parola Scudetto. Le sue dichiarazioni.

«Scudetto? Per ora questa parola non ci appartiene. Noi dobbiamo tornare in Champions, abbiamo una rosa importante e vogliamo fare tanti punti. Vediamo dove arriveremo».