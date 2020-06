Gattuso: “Tanta roba. Vittoria che sento dentro” – VIDEO

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, è intervenuto al termine della finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni

«È tanta roba. È la quarta finale da allenatore, la diciottesima in carriera. L’allenatore è un mestiere diverso, io a volte mi sento proprietario o magazziniere del club. L’allenatore? Lo so fare solo così, me la sento dentro questa vittoria. So le difficoltà che abbiamo attraversato e da cosa siamo partiti. So che ce la siamo meritata. Ringrazio il presidente che mi permette di allenare una squadra molto forte».