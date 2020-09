Gazidis: «Lotte interne al club? Il Milan è sopra a tutti»

Ivan Gazidis, nella lunga intervista rilasciata a The Athletic, ha smentito presunte lotte interne al club

GUERRE INTERNE – «C’è un solo Milan. Il Milan è sopra a tutti. È al di sopra di ogni tipo di interesse personale. Il successo del Milan è l’obiettivo comune. Non c’è da litigare per questo. I risultati sono migliori quando abbiamo dibattiti. Quando abbiamo disaccordi, mettiamo in discussione abilità e prospettive diverse perché abbiamo tutte queste sfide. Abbiamo le sfide finanziarie. Abbiamo le sfide per progredire sul lato del calcio».