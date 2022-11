Genoa, 777 Partners: «Vogliamo migliorare i risultati di campo»

777 Partners, holding proprietaria del Genoa, ha pubblicato un comunicato ufficiale per parlare del futuro del club

777 Partners, holding proprietaria del Genoa, ha pubblicato sul suo sito un comunicato ufficiale per chiarire il futuro del club.

COMUNICATO – Fondato nel 1893, il Genoa Cricket and Football Club è la squadra più antica d’Italia. 777 Partners ha avuto l’onore di prenderne l’amministrazione nel maggio 2021. Abbiamo assunto tale responsabilità con in testa il nostro orizzonte di “permanent capital” (una cosiddetta PCV, permanent capital vehicle, è un’entità giuridica creata per raccogliere e gestire capitale permanente, riporta pianetagenoa1893.net), e per questo intendiamo sviluppare il Genoa su più generazioni. 777 Partners già beneficia di competenze operative e specializzate nel settore della tecnologia dei media e degli sport, e per questo abbiamo implementato i nostri strumenti software per migliorare le operazioni quotidiane. La fase successiva sarà l’evoluzione di questa tecnologia per trasformare il modo di vivere il Genoa da parte dei suoi tifosi e migliorare i risultati di campo.