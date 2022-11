Ferraris, concessione prorogata per Sampdoria e Genoa: il piano dei club

Il Comune di Genova ha concesso una proroga a Sampdoria e Genoa per utilizzare l’impianto: cosa potrebbe accadere in futuro

Il Comune di Genova ha prorogato fino al termine della stagione la concessione dello stadio Ferraris per Sampdoria e Genoa. Lo scorso 31 ottobre, infatti, era scaduto il mandato che permetteva alle squadre genovesi di utilizzare l’impianto sportivo per le partite casalinghe di Serie A e B. Quel che accadrà dal prossimo 1 luglio non è certo: come riportato da genova24.it non risulta – almeno in via ufficiale – un ulteriore rinnovo decennale della concessione.

Una mossa mirata probabilmente ad accelerare i piani di Sampdoria e Genoa, che negli ultimi mesi hanno valutato il progetto migliore per il Ferraris. L’obiettivo dei club è quello di ristrutturarlo e renderlo più moderno. E magari acquistarlo, in caso non fosse possibile costruirne uno di proprietà.