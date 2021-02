Genoa, Ballardini: «Come si fa a non essere contenti?» – VIDEO

Le parole in conferenza stampa del tecnico del Genoa Davide Ballardini dopo il pareggio in rimonta contro il Verona grazie al gol di Badelj

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto contro il Verona. Le sue parole.

FELICITA’ – «E’ stato un punto che ci dà tantissima soddisfazione perché vento contro una squadra forte, molto fisica, con qualità, che non ti fa respirare, arrivato all’ultimo minuto con un uomo in meno. Come si fa a non essere contenti dopo un pareggio così?».