Allo stadio Ferraris, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Genoa e Verona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Ferraris”, Genoa e Verona si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Genoa Verona 0-0 MOVIOLA

0′ Ricordo Bellugi Si osserva un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Bellugi.

1′ Calcio d’inizio Rotola il pallone a Marassi, primo possesso per il Verona.

2′ Zaccagni a terra Entrata decisa di Masiello sul fantasista Scaligero, occorre l’intervento di medico e messaggiatore.

6′ Partenza con una certa intraprendenza degli ospiti che stazionano stabilmente nella metà campo rossoblù.

11′ Cerca di prendere coraggio il Genoa che punta a scavalcare il centrocampo con la palla lunga.

17′ GOL VERONA 0-1 Czyborra sbaglia un controllo in mediana, Barak ne approfitta, salta secco Criscito, entra in area da destra e appoggia rasoterra per l’accorrente Ilic che di piatto sinistro trafigge Perin.

19′ Occasionissima Verona Lancio in profondità, Lasagna sfugge a Radovanovic, si presenta tutto solo davanti a Perin ma clamorosamente manda a lato.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Genoa Verona 0-1: risultato e tabellino

MARCATORE: 17′ Ilic (V).

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Pjaca, Destro. All. Davide Ballardini.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Ivan Juric.

ARBITRO: Matteo Marchetti di Ostia.