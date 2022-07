Genoa, Blasquez: «Ripagheremo la fiducia dei tifosi»

Le parole di Blasquez, ad del Genoa, in vista della prossima stagione: «Siamo contenti della risposta dei tifosi e siamo già a quota 13 mila»

Andres Blasquez, ad del Genoa, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione della prossima stagione. Di seguito le sue parole.

«Siamo contenti della risposta dei tifosi e siamo già a quota 13mila, anche di più. Prima di tutto li ringrazio e poi aggiungo che stiamo investendo per avere una squadra forte in Serie B. Vorrei vedere lo stadio pieno, vorrei arrivare a quota 20mila e anche di più. Posso dire che dal primo giorno sentiamo una grande responsabilità e vorremmo sentirla per anni. Incontro tanti tifosi, qualcuno soddisfatto altri meno ma la grande maggioranza è contenta e ci dà una grossa responsabilità. Penso di essere in condizione di dare loro indietro la fiducia che ci hanno dato».